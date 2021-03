Serial ''Pose'' dobiega końca - dramat zakończy się 3. sezonem 0

Uznany przez widzów i krytyków dramat Ryana Murphy'ego Pose dobiega końca. Oczekiwany od dwóch lat trzeci sezon okazuje się być tym finałowym.

fot. materiały prasowe

Wraz z informacją o zakończeniu produkcji podano datę premiery trzeciego sezonu. Serial z nowymi odcinkami powróci już 2 maja 2021 roku. Finałowa seria składać się ma z siedmiu epizodów.

Pose to jeden z najciekawszych momentów mojej kariery. Produkcja ta przejdzie do historii z powodu największej obsady LGBTQ. powiedział Murphy

Fabuła serialu osadzona została w 1989 roku w Nowym Jorku. Pokazuje on różnorodność miasta, opisując historie nieakceptowanej społeczności LGBT i jej członków zgromadzonych wokół słynnych "domów". Serial był inspirowany dokumentem Paris Is Burning w reżyserii Jennie Livingstone, opowiadającym o podziemnej subkulturze LGBT, której członkowie łączą się w komuny, zwane "domami". Na popularnych balach rywalizują w różnych kategoriach o trofea.

Trzeci sezon przeniesie nas do 1994 roku. Blanka stara się pogodzić bycie matką z byciem z obecnym partnerem. Wśród Amerykanów panuje epidemia AIDS będąca główną przyczyną śmierci ludzi w wieku od 25 do 44 lat. Pray Tell z kolei zmaga się z nieoczekiwanymi problemami zdrowotnymi, a pojawienie się nowego 'domu' zmusza członków House of Evangelista do walki o swoje dziedzictwo.

Źrodło: Vulture