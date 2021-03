Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Starcie prawdziwych tytanów - świetne plakaty promujące widowisko "Godzilla vs. Kong" 0

Godzilla vs. Kong to film wydający się być prawdziwą obietnicą epickiego starcia. Dzisiaj mamy kolejny argument, aby tak sądzić – zobaczcie świetne plakaty promujące nadchodzącą superprodukcję.

W poniższej galerii możecie rzucić okiem na trzy nowe plakaty promujące widowisko Godzilla vs. Kong. Szczególne zastanawiający jest ten z King Kongiem trzymający w swojej łapie ogromny kawałek drewna będący prowizorycznym toporem. Skąd się wziął? Czy do jego skonstruowania została wzięta płetwa grzbietowa Godzilli? Zobaczcie sami i spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie.

W czasach, gdy potwory chodzą po Ziemi, ludzkość sprawia, że Godzilla i King Kong stają przeciwko sobie w bitwie, która zostanie zapamiętana przez kolejne ery. Kiedy firma Monarch wyrusza na niebezpieczną misję, która ma im pomóc w odkryciu tajemnicy powstania Tytanów, pewna grupa ludzi zamierza pozbyć się wszystkich stworzeń – i tych dobrych, i tych złych.

W obsadzie filmu Godzilla kontra Kong znajdują się Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler i Demián Bichir.

Produkcja zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 31 marca w serwisie platformy streamingowej HBO Max.

Źrodło: ComicBookMovie