''Kowboj na betonowej prerii'' już w kwietniu w ofercie Netflixa

Mający swoją premierę we wrześniu ubiegłego roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto dramat Kowboj na betonowej prerii już za niecały miesiąc trafi do oferty Netflixa. Platforma wyznaczyła właśnie datę premiery tej ciekawej produkcji.

fot. comingsoon

Film ten jest ekranizacją wielokrotnie nagradzanej powieści Ghetto Cowboy autorstwa Gregory Neriego. Poznamy historię 15-letniego Cole’a, który po usunięciu ze szkoły w Detroit trafia do Północnej Filadelfii. Tam zamieszkuje ze swoim ojcem imieniem Harp, z którym do tej pory nie utrzymywał zbyt bliskich relacji. Początkowo zbuntowany nastolatek z czasem wsiąka w barwną subkulturę miejskich kowboi, do której należy jego ojciec. Zaczyna przynależeć do grupy Fletcher Street Stables, która od ponad 100 lat stanowi bezpieczną przystań do młodych mieszkańców Północnej Filadelfii, chroniąc ich przed wstąpieniem na przestępczą drogę. Cole za sprawą swojej nowej 'rodziny' zacznie zmieniać priorytety jakimi do tej pory kierował się w życiu, a wielki wpływ na to będzie miała szybko postępująca gentryfikacja.

W obsadzie dramatu znajdują się Idris Elba jako Harp, Caleb McLaughlin jako Cole, Jharrel Jerome jako Smush, Byron Bowers, Lorraine Toussaint i Method Man. Za reżyserię Kowboja na betonowej prerii odpowiada Ricky Staub. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Danem Walserem. Dla Stauba objęcie obu stanowisk jest debiutem.

Premiera filmu na platformie Netflix już 2 kwietnia 2021 roku.

