Netflix wydał miliony na horror ''The Pale Blue Eye'' z Christianem Bale'm 0

Netflix poczynił spore wydatki na tegorocznych wirtualnych Europejskich Targach Filmowych. Platforma zakupiła bowiem za 55 mln dolarów gotycki horror z Christianem Bale'm w roli głównej. Produkcja ta nosi tytuł The Pale Blue Eye.

fot. materiały prasowe

Transakcja ta jest rekordową jaka padła do tej pory na Europejskich Targach Filmowych. Netflix swoją wygórowaną ofertą pokonał wielu innych chętnych do zakupu tego projektu.

The Pale Blue Eye po raz kolejny łączy aktora Bale’a z reżyserem Scottem Cooperem. Panowie na filmowym planie po raz pierwszy spotkali się w 2013 roku przy produkcji thrillera Zrodzony w ogniu. Potem Bale w 2017 roku wystąpił w jego przygodowym dramacie Hostiles.

W zakupionym przez Netflixa projekcie Bale wcieli się w detektywa, który będzie prowadził śledztwo w sprawie morderstw. Jego pomocnikiem jest bardzo spostrzegawczy młody kadet, który później zostanie znanym na całym świecie pisarzem Edgarem Allanem Poe.

Film ten Cooper planował nakręcić już od prawie dekady. Jego fabuła po części opiera się na prawdziwych wydarzeniach. Chodzi o serię morderstw, które miały miejsce w 1830 roku w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jesienią, kiedy to Bale zakończy prace nad niezatytułowanym filmem Davida O. Russella i produkcją Marvela Thor: Love and Thunder.

Źrodło: deadline