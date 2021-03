Vertical ustanawia datę premiery psychologicznego thrillera ''Every Breath You Take'' 0

Every Breath You Take to oczekujący na swoją premierę psychologiczny thriller z Casey Affleckiem w roli głównej. Jak donoszą zagraniczne media produkcja ta ma trafić na VOD już w kwietniu. Za jej dystrybucję odpowie Vertical Entertainment.

fot. vertical entertainment

Fabuła filmu koncentruje się na psychiatrze, w tej roli wspomniany Affleck. Jego kariera jest zagrożona od czasu gdy jego pacjentka odbiera sobie życie. Kiedy do swojego domu zaprasza brata pacjentki, aby poznał jego żonę i córkę, jego rodzinne życie nagle się rozpada. Mężczyzna musi zawalczyć o swoją rodzinę.

Za reżyserię filmu odpowiada Vaughn Stein, który na swoim koncie ma dwa dobrze oceniane filmy – zeszłoroczny dramat Dziedzictwo i thriller z 2018 roku Terminal z Margot Robbie. W obsadzie Every Breath You Take oprócz Affleca, znajdują się także Sam Claflin, Michelle Monaghan, Veronica Ferres i India Eisley.

Dzięki naprawdę wciągającej fabule, która rozwijana jest po mistrzowsku, gdy każdy zwrot akcji jest dokładnie poznany, zespół Vertical Entertainment wie, że produkcja ta jest czymś naprawdę wyjątkowym. powiedział Peter Jarowey z Vertical

Premiera Every Breath You Take już 2 kwietnia 2021 roku.

Źrodło: deadline