Ekranizacja powieści grozy ''Shrine'' od Sama Raimi'ego otrzymuje swoją datę premiery 0

Sam Raimi, producent wielu doskonałych filmów i seriali, za pośrednictwem swojej firmy Ghost House wyprodukował ekranizacje klasycznej powieści grozy Jamesa Herberta noszącej tytuł Shrine po raz pierwszy opublikowanej w 1983 roku. Sony ustanowiło właśnie datę premiery tej produkcji.

fot. materiały prasowe

Film w kinach pojawi się wraz z początkiem kwietnia. Wyznaczona data premiery to 2 kwietnia 2021 roku. Za reżyserię i scenariusz The Unholy odpowiada Evan Spiliotopoulos. Film wcześniej nosił tytuł taki sam jak powieść, teraz jednak przed kinową dystrybucją uległ on zmianie.

W obsadzie ekranizacji znajdują się Jeffrey Dean Morgan, Katie Aselton, William Sadler, Cricket Brown, Diogo Morgado i Cary Elwes. Oprócz Raimi’ego film wyprodukował także Rob Tapert.

Główną bohaterką The Unholy jest Alicja, młoda głuchoniema dziewczyna. Po rzekomej wizycie Dziewicy Maryi zaczyna ona w niewytłumaczalny sposób słyszeć, mówić i leczyć chorych. Gdy ta wieść się rozchodzi, ludzie pragną być świadkami jej cudów. Alicją zaczyna interesować się zhańbiony dziennikarz, w tej roli Jeffrey Dean Morgan, który ma nadzieję, na odbudowanie swojej zawodowej kariery. Sprawa ta jednak okazuje się mieć drugie, o wiele mroczniejsze dno, a wokół zaczynają dziać się przerażające rzeczy. Czy te dziwne zjawiska na pewno są dziełem Maryi Dziewicy?

Źrodło: Bloody Disgusting