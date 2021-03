Mariusz Pujszo powraca z nowym filmem "Ściema po polsku" 0

Mariusz Pujszo uznany za jednego z najgorszych polskich reżyserów, laureat nagrody Węża za całokształt, nie zatrzymuje się i postanowił nakręcić kolejne arcydzieło. Tym razem mamy dla Was zwiastun jego najnowszego filmu zatytułowanego Ściema po polsku.

Twórcy twierdzą, że jest to prawdziwa komedia o kulisach szołbiznesu, parciu na szkło, łatwej kasie, wielkich ściemach i biznesie „po polsku". Takiej komedii jeszcze nie było!

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Trójka przyjaciół, samozwańczych biznesmenów – dwóch januszy biznesu i "bogu ducha winny" znany komik, postanawia wkroczyć do branży filmowej i nakręcić film, który powali widzów na kolana. Wystarczy w końcu kamera, kilka kartek niedokończonego scenariusza i obietnica sławy. Chętnych na casting jest mnóstwo. Atrakcyjne, ambitne dziewczyny, z rybimi ustami i biustem XXL, zrobią wszystko by zagrać. Talent nie jest tu najważniejszy! Tylko co, jeśli filmu wcale ma nie być! Zamiast wielkich pieniędzy są czeki bez pokrycia, a strumieniami nie leje się szampan a kolejne katastrofy. Gorzej być nie może? A jednak! Kto choć raz liznął polskiego szołbiznesu, wie, że nie ma rzeczy niemożliwych a wszelkie chwyty są dozwolone. Zaczyna się jazda bez trzymanki, a kolejne pomysły "producentów" to prawdziwy rollercoaster.

W filmie wystąpią m.in. Mariusz Pujszo, Grzegorz Halama oraz Katarzyna Motloch. Premiera jeszcze w tym miesiącu.

