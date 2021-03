Steven Spielberg nakręci wraz z Michelle Williams film o swoim dzieciństwie 0

Najnowszy film w reżyserii Stevena Spielberga, czyli nowa wersja kultowego musicalu West Side Story, cały czas czeka na premierę. Tak naprawdę z powodu pandemii koronawirusa ciężko stwierdzić czy produkcja zadebiutuje w tym roku, czy studio będzie chciało jeszcze trochę poczekać. W między czasie pojawiła się informacja o kolejnym projekcie, którym zajmie się legendarny hollywoodzki twórca.

Jak udało się dowiedzieć portalowi Deadline, Steven Spielberg oraz jego firma producencka Amblin Partners zamierzają nakręcić film luźno inspirowany młodością i dorastaniem filmowca w Arizonie. Rolę w produkcji negocjuje Michelle Williams, która miałaby się wcielić w postać matki głównego bohatera.

Z racji tego, że będzie to niezwykle osobista produkcja dla Spielberga, on sam zajmie się napisaniem scenariusza. Pomagać mu będzie jego wieloletni współpracownik, Tony Kushner. Warto odnotować, że po raz ostatni Spielberg pisał scenariusz do filmu A.I. Sztuczna inteligencja. Zdjęcia do filmu mają wystartować latem tego roku. Wstępna data premiery ustalona jest na 2022 rok, jednak w dzisiejszych czasach ciężko wyrokować czy do tego dojdzie.

Aktualnie Steven Spielberg poszukuje aktorów, szczególnie tych dziecięcych, do obsadzenia ról w filmie. Od lat twórca mówił o tym, jak wielki wpływ wywarło na niego dorastanie w Arizonie, że było inspiracją dla wielu jego filmów – od wątków fabularnych po rzeczywiste postacie. Film dokumentalny HBO z 2017 roku zatytułowany Spielberg pozwala nam nieco zagłębić się w ten temat.

Źrodło: Deadline