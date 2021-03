"House of Gucci" - pierwsze zdjęcia z planu nowego filmu Ridleya Scotta 0

Ridley Scott pracuje już na planie zdjęciowym swojego najnowszego filmu – House of Gucci. W sieci pojawiła się porcja fotosów, na których możemy rzucić okiem na gwiazdy produkcji.

Aktualnie zdjęcia kręcone są we Włoszech. Adam Driver wystąpi w filmie, jako szef włoskiego domu mody Maurizio Gucci, a Lady Gaga zagra jego byłą żonę, Patrizię Reggiani. Pomimo tego, że te zdjęcia z planu nie zdradzają zbyt wiele, z pewnością sugerują ekstrawagancką produkcję, piękne lokalizacje i kostiumy.

Tak, jak wspomniałem wcześniej Lady Gaga sportretuje Patrizii Reggiani, byłą żonę Maurizio Gucciego, która została osądzona i skazana za zorganizowanie udanego zamachu na jego życie w 1995 roku. Kobieta spędziła 18 lat w więzieniu i otrzymała przydomek "Czarna Wdowa". W 2016 roku opuściła areszt.

Obsada tego filmu prezentuje się doskonale. Oprócz wspomnianych Adama Drivera i Lady Gagi, na ekranie pojawią się także nagrodzeni Oscarami: Jeremy Irons, który przejął rolę Rodolfo Gucciego, ojca Maurizio Gucciego, po wcześniej związanym z filmem Robercie De Niro, Jared Leto i Al Pacino, jako Paolo Gucci i Aldo Gucci. W filmie zagrają również Jack Huston i Reeve Carney.

Scenariusz do filmu powstał na podstawie książki "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" autorstwa Sary Gay Forden. Scenariusz adaptacji napisał Roberto Bentivegna. Premiera House of Gucci w Stanach Zjednoczonych 24 listopada 2021 roku.

Źrodło: MovieWeb