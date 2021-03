''The Equalizer'' od CBS dostaje zamówienie na 2. sezon 0

Stacja CBS zrobiła reboot popularnego serialu kryminalnego z lat 80. The Equalizer i mimo wyemitowania dopiero czterech pierwszych odcinków produkcja ta stała się hitem i otrzymała już zamówienie na kontynuację.

fot. materiały prasowe

Po emisji czwartego odcinka nowy The Equalizer jest numerem jeden wśród oryginalnych seriali stacji CBS. Średnio ogląda go 14,6 mln widzów, co trzeba przyznać jest naprawdę dobrym wynikiem.

Poniżej wpis informujący o powstaniu drugiego sezonu serialu.

Główną rolę w nowym serialu otrzymała piosenkarka i aktorka Queen Latifah. Wciela się ona w enigmatyczną kobietę imieniem Robyn McCall, która wykorzystując swoje umiejętności pomaga tym, którzy stracili już jakąkolwiek nadzieję. Prywatnie jest samotną matką wychowującą nastoletnią córkę. Robyn z pozoru cicha i nieśmiała, tak naprawdę jest aniołem stróżem i obrońcą uciśnionych oraz kobietą, która dąży do osobistego odkupienia.

W obsadzie oprócz Latifah znajdują się także Lorraine Toussaint, Tory Kittles, Adam Goldberg, Liza Lapira i Laya DeLeon Hayes.

Serial ten nie jest pierwszy rebootem produkcji z lat 80. W 2014 roku powstał film akcji Bez litości z Denzelem Washingtonem w roli głównej, a cztery lata później jego kontynuacja. Oba filmy na całym świecie zarobiły ponad 190 mln dolarów.

Źrodło: deadline