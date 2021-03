Amazon prezentuje antologiczną serię grozy ''Them'' - skupi się ona na prześladowaniach na tle rasowym 0

Amazon Prime Video prezentuje pierwszą zapowiedź antologicznej serii grozy Them. Produkcja skupiać się ma na terrorze jaki panował w Ameryce na tle rasowym.

Scenariusz napisał Little Marvin, a producentem wykonawczym została Leny Waithe. Pierwszy sezon przeniesie nas do lat 50 ubiegłego wieku. Poznamy pewną afroamerykańską rodzinę, która przenosi się z Północnej Karoliny do dzielnicy Los Angeles, która jest zamieszkana tylko przez białą ludność. Ich migracja ma miejsce w trakcie drugiej wielkiej migracji afroamerykanów przenoszących się z południa kraju. Z pozoru idylliczne nowe miejsce szybko staje się dla rodziny strefą zero, w której jednoczą się wrogie siły, również te nadnaturalne pragnące siać drwinę i zniszczenie.

Poniżej możecie zapoznać się z wspomnianą zapowiedzią oraz pierwszym plakatem promującym produkcję.

W aktorskiej obsadzie serialu znajdują się Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd i Ryan Kwanten.

Premiera antologii Them już 9 kwietnia 2021 roku. Jest ona koprodukcją Amazon Studios i Sony Pictures Television. Pierwszy sezon składa się z dziesięciu odcinków.

Źrodło: ComingSoon