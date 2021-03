Wybrano aktorki, które wcielą się w Atomówki w aktorskim serialu od The CW 0

Jak wiadomo stacja The CW pracuje nad aktorską wersją słynnej kreskówki Cartoon Network Atomówki, za którą odpowiada Craig McCracken. Od zeszłego roku kiedy to ogłoszono projekt, panowała wokół niego cisza, aż do teraz. Ogłoszono właśnie castingowy sukces. Wybrano aktorki, które wcielą się w Bajkę, Bójkę i Brawurkę.

fot. deadline

W roli Bajki zobaczymy Dove Cameron, aktorkę znaną z serii familijnych komedii Następcy. W Bójkę wcieli się Chloe Bennet, którą kojarzyć możecie z serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. Ostatnią z Atomówek Brawurkę sportretuje natomiast Broadwayowska aktorka i piosenkarka Yana Perrault.

Serial ma być kontynuacją animacji, w której to Atomówki uczęszczały do przedszkola. Teraz poznamy je jako dwudziestoletnie kobiety, które nie radzą sobie z poczuciem utraty dzieciństwa, które spędziły na rzecz walki z przestępczością. Czy jednak kiedy świat zacznie potrzebować ich na nowo i to bardziej niż kiedykolwiek, będą w stanie zjednoczyć się i pokonać siły zła?

Stacja The CW obecnie zamówiła jedynie odcinek pilotażowy. Jeśli się przyjmie to zostanie zamówiony cały sezon. Za scenariusz pilota odpowiadają Heather Regnier i Diablo Cody. Wyreżyseruje go Maggie Kiley. Produkcją zajmie się Warner Bros. Television.

Źrodło: deadline