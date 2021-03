Serial o młodości Roberta Langdona przechodzi z NBC do serwisu Peacock 0

Będący w przygotowaniu serial Langdon, mający być prequelem filmowego hitu Kod Da Vinci nie trafi do telewizji, a na streamingową platformę. Pierwotnie odpowiadać za niego miała stacja NBC, jej włodarze zdecydowali jednak przenieść projekt na platformę Peacock.

fot. materiały prasowe

Według prezesa NBCUniversal Television przeniesienie serialu na platformę daje mu nowe, większe możliwości. Produkcja nie będzie ograniczona siecią i doskonale wkomponuje się w portfolio serwisu.

Za scenariusz do serialu Langdon odpowiadają Dan Dworkin i Jay Beattie. Produkcja będzie adaptacją jednej z powieści Dana Browna. Chodzi o Zaginiony symbol. Książka ta przedstawia losy młodego profesora Roberta Langdona. W tytułową postać wcieli się Ashley Zukerman. Oprócz niego w obsadzie znajdują się także Valorie Curry, Sumalee Montano, Rick Gonzalez, Eddie Izzard i Beau Knapp.

Serial skupi się na latach młodości znanego specjalisty od symboli. Peter Solomon, przyjaciel i mentor Roberta Langdona, zaprasza go do Waszyngtonu w celu wygłoszenia wykładu dla zebranych na Kapitolu. Jednak po przybyciu na miejsce Langdon odkrywa, że Solomon został porwany, a on sam wpada w zastawioną pułapkę. Czeka na niego mnóstwo śmiertelnych zagadek, które musi rozwikłać, aby uratować siebie, Solomona i udaremnić mrożący krew w żyłach spisek.

Langdon jest koprodukcją CBS Studios, Imagine Television Studios i Universal Television. Pilot zamówiony w zeszłym roku został dobrze oceniony, także z pewnością niedługo rozpoczną się zdjęcia do pełnego sezonu serialu, który otrzymał już swoje zamówienie. Liczba odcinków i data premiery pierwszej serii nie jest jeszcze znana.

Źrodło: The Hollywood Reporter