Biograficzny kryminał ''City of Lies'' z Johnnym Deppem nareszcie trafi na VOD

Powstały w 2018 roku brytyjski film City of Lies do tej pory nie doczekał się swojej kinowej ani internetowej dystrybucji. Dopiero teraz po ponad trzech latach Saban Films podało datę premiery produkcji i wypuściło nową zapowiedź tego biograficznego dramatu.

fot. materiały prasowe

City of Lies opiera się na książce Labyrinth autorstwa Randalla Sullivana, która to skupia się na śledztwach w sprawie morderstwa dwóch raperów – Tupaca Shakura i The Notoriousa B.I.G.

Tupac został zastrzelony 7 września 1996 roku podczas samochodowej strzelaniny w Las Vegas. The Notorious zginął 9 marca 1997 roku w bardzo podobny sposób. Oba zabójstwa do dziś nie zostały wyjaśnione. Nie znaleziono sprawców, nie poznano również ich motywów. Morderstwa te są najbardziej niesławnymi sprawami w historii hip hopu.

W filmie występują Johnny Depp, który wciela się w zdeterminowanego detektywa LAPD Russella Poole’a oraz Forest Whitaker jako Jack Jackson, dziennikarz współpracujący z Poole’m. Oboje za wszelką cenę pragną poznać prawdę o tych morderstwach.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za reżyserię City of Lies odpowiada Brad Furman, a pracował on na scenariuszu autorstwa Christiana Contrerasa. Film trafi do kin 19 marca 2021 roku, a na VOD pojawi się 9 kwietnia. Swoją światową premierę miał on 8 grudnia 2018 roku na Noir in Festival.

Źrodło: ComingSoon