"Każdy ma swoje lato" wzruszająca opowieść o odkrywaniu siebie w kinach od piątku

Każdy ma swoje lato to pokrzepiająca i wzruszająca opowieść o miłości, buncie oraz odkrywaniu siebie. Film został wyróżniony na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W głównych rolach brawurowo zagrali Anita Poddębniak, Maciej Grzybowski, Nicolas Przygoda oraz jedna z najlepszych aktorek młodego pokolenia Sandra Drzymalska.

Akcja filmu Jurkiewicza rozgrywa się w niewielkim, konserwatywnym miasteczku niedaleko Krakowa. Pogrążoną w marazmie lokalną społeczność niespodziewanie budzi przyjazd młodej, zbuntowanej dziewczyny (w tej roli świetna Sandra Drzymalska), który burzy uczuciowy spokój trzypokoleniowej rodziny.

Agata przyjeżdża do Trzebini gotować na oazie. Zakochuje się w niej siedemnastoletni Mirek, syn miejscowej organistki, a jego cierpiący na demencję dziadek widzi w dziewczynie kochankę z młodości. Mirek postanawia wykorzystać postępującą chorobę dziadka, by się zbliżyć do Agaty. Odkrywanie wzajemnych uczuć prowadzi do ujawnienia pilnie strzeżonej przez matkę Mirka rodzinnej tajemnicy.