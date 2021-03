"Proste rzeczy" - zwiastun polskiego filmu nagrodzonego na prestiżowym festiwalu Sundance 0

Nowe Horyzonty zaprezentowały oficjalny zwiastun polskiego filmu Proste rzeczy.

fot. materiał prasowe

Nagrodzony na prestiżowym festiwalu Sundance Grzegorz Zariczny to reżyser, który odważnie eksploruje terytorium na granicy fabuły i dokumentu.

W Prostych rzeczach, czułej opowieści o poszukiwaniu życiowych fundamentów, podpatruje autentyczną relację Błażeja, Magdy i ich córki Ali, wprowadzając do historii katalizator w postaci fikcyjnego wujka – brata zmarłego ojca Błażeja, który pojawia się, by pomóc młodym w remoncie wiejskiego domu. To punkt wyjścia do refleksji nad rodzinnymi relacjami i uporządkowania bolesnych spraw z przeszłości. Zariczny w umiejętny sposób zderza tu słodko-gorzką codzienność z bezmiarem uniwersalnych problemów.

Premiera 16 kwietnia.

Źrodło: Nowe Horyzonty