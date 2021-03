Rozpoczęły się zdjęcia do serialu ''The Terminal List'' z Chrisem Prattem w roli głównej 0

Jak poinformował w swoich mediach społecznościowych aktor Chris Pratt, dwa dni temu rozpoczęły się zdjęcia do serialu The Terminal List będącego ekranizacją bestsellerowej powieści Jacka Carra.

Pratt publikując zdjęcie klapsu filmowego opatrzył je dość obszernym wpisem, w którym dziękuje Hollywood za możliwości jakie dało mu przez ostatnie lata. Jest także zachwycony pracą z reżyserem serialu Antoine Fuqua. Zdradził także, iż The Terminal List jest pierwszym z wielu zaplanowanych projektów jakie zrealizuje za pośrednictwem swojej nowo założonej wytwórni Indivisible Productions.

W obsadzie serialu oprócz Pratta, którego zobaczymy w roli Jamesa Reece’a, znajdują się Taylor Kitsch jako Ben Edwards, Constance Wu jako Katie Buranek, Jeanne Tripplehorn jako Lorraine Hartley i Riley Keough jako Lauren Reece. Za scenariusz odpowiada David DiGilio. Projekt ten jest drugim po filmie Siedmiu wspaniałych przy którym pracują razem Fuqua i Pratt.

The Terminal List to thriller konspiracyjny. Głównym bohaterem jest żołnierz James Reece, którego cały pluton wpadł w zasadzkę podczas jednej z tajnych misji. Po powrocie do domu męczony wyrzutami sumienia odkrywa, iż jego towarzysze zginęli z powodu spisku, za którym stoją bardzo wysoko postawione osoby. Reece rozpoczyna zemstę, którą potęguje jeszcze utrata rodziny, która również została zamordowana.

