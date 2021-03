Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Creed III" z datą premiery! Michaela B. Jordana reżyserem! 0

Mamy kolejne ważne informacje związane z produkcją Creed III. Wytwórnia MGM podała datę premiery trzeciej części cyklu o Adonisie.

Michael B. Jordan stanie za kamerą filmu Creed III, który będzie kolejną odsłoną popularnego cyklu osadzonego w uniwersum Rocky’ego Balboy. Oprócz tego wytwórnia MGM podała informację, że produkcja trafi do kin w Święto Dziękczynienia 2022.

Dla Michaela B. Jordana będzie to wielkie wydarzenie w dotychczasowej karierze. Creed III będzie bowiem dla niego debiutem reżyserskim. Niespodzianka została popsuta przez jego koleżankę z planu – Tessę Thompson, która wypaplała mediom, że to właśnie Jordan stanie za kamerą trzeciej części. Z drugiej strony kilka miesięcy temu producent owych filmów, Irwin Winkler wyjawił, że utalentowany aktor jest poważnym kandydatem do tego stanowiska. Jak widać wszystko się potwierdziło.

Reżyseria zawsze była moją aspiracją, ale moment musiał być odpowiedni. "Creed III" właśnie nim jest – nastał czas w moim życiu, w którym nabrałem pewności kim jestem, dojrzewając, rozwijając się zawodowo i ucząc się od wielkich, takich jak Ryan Coogler, a ostatnio Denzel Washington.

powiedział Michaela B. Jordana

Scenariusz napisali Keenan Coogler i Zach Baylin, na podstawie szkicu Ryana Cooglera. Na razie nie ma informacji dotyczących tego czy na ekranie pojawi się Sylvester Stallone w roli legendarnego Rocky’ego.

