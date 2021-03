Michelle Gomez jako super złoczyńca w 3. sezonie ''Doom Patrol'' 0

Powiększa się obsada trzeciego sezonu serialu Doom Patrol. Swój angaż otrzymała aktorka Michelle Gomez, którą kojarzyć możecie z roli Mary w serialu Chilling Adventures of Sabrina czy z produkcji Stewardesa, gdzie wcieliła się w postać Mirandy.

fot. materiały prasowe

Gomez zobaczymy w całym trzecim sezonie, nie wystąpi ona tylko w gościnnej roli. Wcieli się w postać Madame Rouge. To skomplikowana i elektryzująca ekscentryczka, która przybywa do Doom Manor z konkretną misją. Problemem jest jednak to, iż jej nie pamięta…

Doom Patrol to udany superbohaterski serial opierający się na bohaterach komiksu DC. We wrześniu ubiegłego roku doczekał się odnowienia na 3. sezon. Pierwotnie powstał na wyłączność dla DC Universe. Serwis jednak zrezygnował z jego transmisji i trzeci sezon trafi w całości na HBO Max.

Na Doom Patrol składają się bohaterowie uważani przez społeczeństwo za wyrzutków. Każdy z nich zyskał swoje moce dzięki eksperymentom lub wypadkowi. Pod dowództwem szalonego naukowa, wspólnie starają się ocalić świat przed złem. Na najdziwniejsza grupę superbohaterów składają się Robotman, Negative Man, Crazy Jane, Elasti-Girl, Cyborg i Niles Caulder ich szef.

Od drugiego sezonu do zespołu dołączyła Dorothy Spinner, córka Cauldera. Dziewczynka posiada tajemnicze i niebezpieczne moce mogące zagrozić całemu światu.

Źrodło: variety