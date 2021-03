Willem Dafoe ma szansę dołączyć do obsady nowego filmu Yorgosa Lanthimosa 0

Willem Dafoe negocjuje swój udział w kolejnym filmie cenionego greckiego filmowca Yorgosa Lanthimosa. Z pewnością jest to jeden z najbardziej intrygujących projektów nadchodzących miesięcy.

Searchlight i Film4 we współpracy z Yorgosem Lanthimosem mają zamiar zrealizować adaptację powieści "Poor Things" autorstwa Alasdair Graya (w Polsce książka została wydana pod niezwykle długim tytułem "Biedne istoty : sceny z wczesnych lat życia doktora Archibalda McCandlessa inspektora szkockiej służby zdrowia"). Aktualnie grecki reżyser zajęty jest kompletowaniem obsady aktorskiej. Według portalu Deadline kandydatem do zagrania w filmie jest czterokrotnie nominowany do Oscara, Willem Dafoe. Wcześniej podano informację, ze zainteresowana występem w produkcji jest także Emma Stone, która miała okazję pracować już z filmowcem przy okazji znakomitej Faworyty (utalentowana aktorka otrzymała za swoją kreację nominację do Oscara).

Autorem scenariusza jest Tony McNamara. Film będzie wiktoriańską opowieścią o miłości, odkryciach i naukowej śmiałości. "Poor Things" opowiada niesamowitą historię Belle Baxter, młodej kobiety przywróconej do życia przez ekscentrycznego, ale błyskotliwego naukowca.

Na razie nie ma informacji w kogo miałby się wcielić Willem Dafoe, ale bardzo możliwe, że chodzi o główną rolę męską.

Źrodło: Deadline