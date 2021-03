Anya Taylor-Joy i Travis Fimmel w zwiastunie "Here Are the Young Men" 0

W sieci zadebiutował zwiastun niezwykle ciekawego projektu, który nosi tytuł Here Are the Young Men. W obsadzie aktorskiej produkcji znalazło się miejsce dla kilku ciekawych nazwisk, w tym gwiazd popularnych seriali.

Gwiazdami produkcji są Dean-Charles Chapman, Finn Cole, Anya Taylor-Joy, Ferdia Walsh-Peelo, Travis Fimmel i Conleth Hill. Scenariusz do Here Are the Young Men powstał na podstawie powieści autorstwa Roba Doyle’a o takim samym tytule.

Here Are the Young Men to historia dublińskich nastolatków – Matthew, nihilistycznego Reza i obłąkanego Kearneya, którzy opuszczają szkołę w społecznej próżni pełnej alkoholu i narkotyków, popadając w szokujące akty transgresji.

Reżyserem oraz autorem scenariusza jest Eoin Macken.

Światowa premiera filmu miała miejsce na Galway Film Fleadh 11 lipca 2020 roku. Jego premiera w Stanach Zjednoczonych planowana jest na 27 kwietnia 2021 roku.