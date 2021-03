Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix będzie starał się ograniczyć współdzielenie konta i udostępnianie haseł 0

Osoby, które obecnie współdzielą konto na platformie streamingowej Netflix z przyjaciółmi lub członkami rodziny, będą mogli niebawem potrzebować swojego własnego konta. Dlaczego?

fot. materiał prasowe

Firma Netflix rozpoczęła testowanie nowej funkcji, która ma na celu rozprawienie się z udostępnianiem haseł. Do tego momentu usługa przesyłania strumieniowego w dużej mierze ignorowała ten problem. No, ale niestety wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Od jakiegoś czasu niektórzy użytkownicy Netfliksa zaczęli otrzymywać wiadomości podczas korzystania z serwisu:

Jeśli nie mieszkasz z właścicielem tego konta, potrzebujesz własnego, aby kontynuować oglądanie.

Okazuje się, że firma testuje tę funkcję, aby spróbować ograniczyć udostępnianie haseł. Jeśli dwie osoby korzystające z tego samego konta nie mieszkają w tym samym miejscu, firma spróbuje poprosić użytkownika pożyczającego hasło o zarejestrowanie nowego konta. Z tego też powodu Netflix wydał krótkie oświadczenie:

Ten test ma na celu zapewnienie, że osoby korzystające z kont Netflix są do tego upoważnione.

Co sądzicie o tej decyzji platformy Netflix? Czy myślicie, że firma zdecyduje się na wyjście z fazy testów i wprowadzenie tych ograniczeń na stałe?

Źrodło: MovieWeb