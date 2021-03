Rozpoczęły się zdjęcia do finałowego sezonu serialu ''Zadzwoń do Saula'' 1

Opóźniony finałowy sezon serialu Zadzwoń do Saula nareszcie rozpoczyna produkcję. Showrunner Peter Gould opublikował w swoich mediach społecznościowych wpis informujący o wejściu ekipy na plan.

fot. materiały prasowe

Jak widzimy funkcję reżysera szóstego sezonu ponownie objął Michael Morris. Operatorem kamery został Marshall Adams, który pracował także przy filmie Netflixa El Camino: Film Breaking Bad.

W piątym sezonie powitaliśmy Jimmy’ego w nowym świecie. Dotarł on wreszcie do ostatniego etapu swojej przemiany i rozpoczął dostosowywanie się do życia jako prawnik Saul Goodman. W głównej roli powróci Bob Odenkirk, który w postać Saula wcielał się również w Breaking Bad. Możecie kojarzyć go także z roli w dramacie Małe kobietki czy z serialu Fargo.

Zadzwoń do Saula to doskonały spin-off serialu Breaking Bad emitowanego w latach 2008-2013. Produkcja ta doczekała się 5 sezonów. Spin-off otrzymał wiele nominacji w różnych kategoriach zarówno do nagród Emmy, jak i Złotych Globów.

Premiery szóstego, finałowego sezonu spodziewać możemy się w pierwszym kwartale 2022 roku. Składać ma się on z 13 epizodów.

Jesteście fanami Zadzwoń do Saula? Czekacie z niecierpliwością na dalsze przygody Saula Goodmana?

Źrodło: Twitter