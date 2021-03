Fani animacji ''Park Jurajski: Obóz kredowy'' trzymajcie się - 3. sezon zwiastuje całkowicie nowe zagrożenie! 0

Wspaniała wiadomość dla fanów animacji Netflixa i DreamWorks Animation Television. Produkcja Park Jurajski: Obóz kredowy osadzona w świecie znanym z filmów Jurassic World już niedługo powróci z trzecim sezonem, w którym to nasi bohaterowie będą musieli zmierzyć się z nowym, śmiercionośnym zagrożeniem.

W sieci pojawiły się pierwsze materiały promujące nadchodzący trzeci sezon animacji. Poniżej możecie zapoznać się z teaserem. Zdradza on pobudkę czegoś co raczej nie miało zbyt szybko powrócić do życia i z pewnością stanie się niemałym zagrożeniem dla pozostawionych samym sobie na wyspie nastolatków.

Opublikowany został także plakat.

Serial opowiada o grupie sześciu nastolatków biorących udział w nowym obozie przygodowym po drugiej stronie Isla Nublar. Gdy dinozaury zaczynają siać na wyspie spustoszenie, dzieciaki uświadamiają sobie, że jeśli chcą przeżyć, muszą ze sobą współpracować. Pozostawieni sami sobie i pozbawieni możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym obozowicze przełamią lody i staną się najpierw przyjaciółmi, a później wręcz rodziną. W drugim sezonie pozostawieni sami sobie muszą dzielnie walczyć o przetrwanie w dzikim świecie, w którym teraz panują dinozaury. Jednak nie tylko one są tu zagrożeniem. Na wyspie pojawiają się bowiem groźni kłusownicy. Wydarzenia ukazane w drugiej serii wykraczają już poza to co widzieliśmy w kinowym filmie z 2015 roku.

Premiera nowych epizodów już 21 maja 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon