"House of the Dragon" będzie pozbawione przemocy wobec kobiet 0

Olivia Cooke, którą możemy aktualnie podziwiać w świetnym Sound of Metal, będzie jedną z gwiazd nowego serialu HBO osadzonego w uniwersum Gry o tron – House of the Dragon. Aktorka wypowiedziała się na temat produkcji i ewentualnych kontrowersji, które mogłyby w przyszłości się pojawić.

Gra o tron nie raz i nie dwa wzbudzała emocje swoją brutalnością, również w stosunku do postaci kobiecych. Twórcy wielokrotnie stąpali po cienkiej linie, co oczywiście było szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Wygląda jednak na to, że w nowym serialu House of the Dragon, widzowie nie doświadczą okrutnych scen przemocy w stosunku do kobiet.

Nie czułabym się komfortowo będąc częścią czegokolwiek, co przedstawia po prostu rażącą przemoc wobec kobiet bez żadnego powodu, tylko dlatego, że ktoś chce, aby było to kuszące w sposób, który przyciąga widzów. Miałam szczęście, że przeczytałem wcześniej scenariusz prequela i bardzo się on zmienił względem pierwszych sezonów "Gry o tron". Nie sądzę, aby byli przy zdrowych zmysłach, gdyby chcieli uwzględniać coś takiego.

powiedziała Olivia Cooke

Jedną z najgłośniejszych i zdecydowanie najbardziej kontrowersyjnych scen w historii Gry o tron, była ta związana z gwałtem dokonanym na Sansie Stark.

Co myślicie o słowach Olivii Cooke?

Źrodło: The Telegraph