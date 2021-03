Rozpoczęły się zdjęcia do serialu ''Star Trek: Strange New Worlds'' 0

Nadchodzi kolejna produkcja należąca do kultowej serii Star Trek. Serwis Paramount+ oficjalnie poinformował, iż rozpoczęły się już zdjęcia do serialu Star Trek: Strange New Worlds.

fot. materiały prasowe

Zdjęcia do nowego spin-offu rozgrywającego się w uniwersum Star Trek powstają w Toronto w Kanadzie. Ogłoszenie opatrzone zostało filmikiem, na którym widzimy główną obsadę nowej serii na czele z Anson Mount, Ethanem Peckiem i Rebeccą Romijn. Wyrażają oni swoje wielkie podekscytowanie powrotem do uniwersum. Wcielają się odpowiednio w role kapitana Christophera Pike’a, Spocka i Number One. Po raz pierwszy postacie te sportretowali w drugim sezonie serialu Star Trek: Discovery.

W obsadzie Star Trek: Strange New Worlds znajdziemy także nowe twarze. Swoje angaże otrzymali m.in. Babs Olusanmokun, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Jess Bush i Melissa Navia. Scenariusz do tego spin-offa napisał Akiva Goldsman.

Fabuła nowej serii ukaże nam dekadę z życia załogi U.S.S. Enterprise, kiedy to ich kapitanem był Christopher Pike. Wtedy to odkryli oni wiele nowych światów w całej galaktyce. Potem Pike’a zastąpił kapitan Kirk.

Czekacie na nową produkcję należącą do tego kultowego uniwersum?

Źrodło: variety