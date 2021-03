Kiedy pojawi się pierwszy zwiastun Venom 2? Reżyser Andy Serkis wyjaśnia. 0

W czasach gdy patrzymy ze zdziwieniem na punktualność PKP, na małą kolejkę w aptece i na brak korków jadąc na 8:00 do pracy w poniedziałek, przed fanami-kinomanami postawiono kolejne wyzwanie. Film, jak to film, różnie może być odbierany przez różnych ludzi, ale zwiastun to już inna para skarpetek i niestety nawet dla nich musimy ponownie odwrócić klepsydrę.

Reżyser filmu Andy Serkis tak o to wypowiedział się o całej sytuacji w ostatnim z wywiadów:

Jestem bardzo podekscytowany tym filmem. Niestety nie mogę mówić o żadnych szczegółach, ponieważ nie chcę zepsuć nikomu wizyty w kinie. Świetnie się mi współpracowało z tą grupą aktorów, na której czele stał Tom Hardy. A kiedy ukaże się pierwszy zwiastun? Jest to najczęstsze zadawane mi pytanie, na które wciąż nie mogę udzielić odpowiedzi.

Biorąc pod uwagę ile zarobił Venom, a nie brakło mu aż tak dużo do 1 miliarda, Sony czeka na ponowne otworzenie kin i będzie prawdopodobnie zwlekać z premierą i co za tym idzie również ze zwiastunem. Jeśli czujesz się oszukana, bądź oszukany tytułem tego newsa, to przepraszam, ale miałem to samo.

Źrodło: Movieweb