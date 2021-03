No protectors here. No Lanterns. No Kryptonian - oto finałowy zwiastun "Ligi Sprawiedliwości" 2

Już w tym tygodniu na HBO Max (w Polsce na HBO GO) wielka premiera wyczekiwanego widowiska Liga Sprawiedliwości. Z tej okazji przygotowany został finałowy zwiastun superprodukcji!

Najnowsza zapowiedź po raz kolejny pozwala nam się przygotować do epickiego starcia tytułowej grupy superbohaterów z Darkseidem, Steppenwolfem i DeSaadem. Trwające cztery godziny widowisko na pewno zagwarantuje nam masę świetnej zabawy, która zrobi wrażenie na niejednym fanie. Zresztą obejrzyjcie finały zwiastun i zobaczcie sami co nas czeka już za kilka dni.

Bruce Wayne (Ben Affleck), chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana (Henry Cavill) nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince (Gal Gadot), by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem o katastrofalnych rozmiarach. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze, niż to sobie wyobrażał, ponieważ każdy z członków tej ekipy musi stawić czoła demonom własnej przeszłości. Tylko pokonanie tych przeszkód, pozwoli im stworzyć bezprecedensową grupę bohaterów. Może być jednak za późno, by w końcu zjednoczeni – Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i Flash (Ezra Miller), byli w stanie uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami.

Premiera w czwartek.

Źrodło: Warner Bros.