7. sezon ''Outlandera'' oficjalnie zamówiony! 0

Wspaniała i chyba nieco niezbyt zaskakująca wiadomość dla fanów serialu Outlander. Otóż ten hitowy serial stacji Starz otrzymał właśnie oficjalne odnowienie na siódmy sezon. Decyzję taką włodarze stacji podjęli jeszcze przed premierą sezonu szóstego.

Produkcja oczekiwanego szóstego sezonu jest opóźniona z powodu panującej pandemii. Ekipie na plan zdjęciowy udało wejść się dopiero na początku tego roku. Starz jest jednak pewna sukcesu i nie boi się dać produkcji zielonego światła na kontynuację. Serial Outlander to jeden z jej największych hitów. Emitowany od 2014 roku doczekał się wielu nagród i nominacji m.in. do Złotych Globów, IFTA czy Saturna.

Jesteśmy bardzo podekscytowani, tym że Starz dał nam możliwość kontynuowania tej epickiej podróży. Nie możemy się doczekać wejścia do pokoju scenarzystów i przeniesienia powieści 'Echo in the Bone' na serial. Cieszymy się, że damy fanom kolejny sezon tej ekscytującej historii. powiedział showrunner serialu

Showrunnerem serii ponownie zostanie Matthew B. Roberts. Do swoich ról z pewnością powrócą Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton i Richard Rankin. Fabuła siódmego sezonu opierać będzie się na siódmej z kolei książce z serii powieści autorstwa Diany Gabaldon noszącej tytuł Kość z kości (z ang. An Echo in the Bone). Sezon ten składać będzie się z 12 epizodów.

Źrodło: deadline