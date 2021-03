Junkie XL zaprezentował swoją muzykę z widowiska "Godzilla vs. Kong" 1

Tom Holkenborg, znany szerszej publiczności, jako Junkie XL wrzucił do sieci fragmenty swojej pracy, którą usłyszymy w trakcie seansu widowiska Godzilla vs. Kong. W dalszej części artykułu możecie posłuchać muzyki przygotowanej przez popularnego twórcę.

Thomas Holkenborg to aktualnie jeden z najbardziej rozchwytywanych kompozytorów w Hollywood i to nie bez powodu. Do tej pory stworzył muzykę do takich głośnych produkcji, jak Mad Max: Na drodze gniewu, Deadpool, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości czy Alita: Battle Angel. Już niebawem premiera kolejnego filmu, przy którym palce maczał holenderski multiinstrumentalista.

Tym razem kompozytor dał nam możliwość zapoznania się ze swoją pracą i umieścił w sieci motyw, który usłyszymy w filmie Godzilla vs. Kong

Jak Wam się podoba muzyka z filmu?

Poza tym zadebiutowały także dwa nowe plakaty promujące widowisko:

W czasach, gdy potwory chodzą po Ziemi, ludzkość sprawia, że Godzilla i King Kong stają przeciwko sobie w bitwie, która zostanie zapamiętana przez kolejne ery. Kiedy firma Monarch wyrusza na niebezpieczną misję, która ma im pomóc w odkryciu tajemnicy powstania Tytanów, pewna grupa ludzi zamierza pozbyć się wszystkich stworzeń – i tych dobrych, i tych złych.

Premiera 31 marca na HBO Max i amerykańskich kinach.

