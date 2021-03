"Seks to nie grzech" - premiera na platformach streamingowych już 26 marca! 1

Best Film 26 marca wprowadza na platformy streamingowy film Seks to nie grzech. Bezpruderyjna, zabawna i walcząca z tabu jakim jest seks i przyjemność z niego czerpania i odkrywania u kobiet historia wyreżyserowana przez Karen Maine ze znaną wielu ze Stranger Things Natalia Dyer.

Alice dorasta w małym amerykańskim miasteczku, w katolickim domu i ultrakatolickiej szkole. Gdy niewinny czat, okazuje się zmierzać w bardziej konkretnym kierunku, nastolatka niespodziewanie odkrywa masturbację i jak przystało na "grzeczną dziewczynkę" ogarnia ją poczucie winy.

Szukając odkupienia, udaje się na rekolekcje, podczas których stara się stłumić budzące się do życia żądze. Nie jest to jednak łatwe, szczególnie kiedy jej „opiekunem” zostaje przystojniak ze starszej klasy. Zagubienie Alice wzrasta, kiedy odkrywa szokującą prawdę o najbardziej żarliwej uczestniczce rekolekcji. Zrozpaczona ucieka do pobliskiego baru i tam znajduje wsparcie w kimś, po kim najmniej się tego spodziewała. Po raz pierwszy Alice czuje, że może sama decydować, w co wierzyć i czego pragnąć.

Premiera powtarzamy, 26 marca na kilku platformach, m.in. cineman.pl, player.pl, premiery Canal +, vod.pl