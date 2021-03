Zapowiedź filmu "Wolka" - polskiej produkcji w klimatach skandynawskich kryminałów 1

Dystrybutor udostępnił premierowy zwiastun i plakat polsko-islandzkiego filmu Wolka. Za jego powstanie odpowiada Árni Ólafur Ásgeirsson, a w roli głównej występuje Olga Bołądź.

Annie zostają ostatnie dni odsiadki, a to oznacza, że nadchodzi czas rozliczyć się z przeszłością. Gdy opuszcza więzienne mury, jej nadrzędnym celem jest odnalezienie Doroty, z którą ma rachunki do wyrównania. Szybko okazuje się, że to jednak nie jest takie proste, a w nowej rzeczywistości może liczyć tylko na siebie. Poszukiwania sprowadzają ją na Islandię, gdzie podając się za przyjaciółkę Doroty, szybko zyskuje zaufanie jej rodziny. Tylko one dwie wiedzą o co toczy się gra. Jak długo potrwa ta sielanka? Jakie mroczne tajemnice kryje w sobie nasza bohaterka i jaki jest prawdziwy cel wizyty? Jedno jest pewne – na tej wyspie nie jest już bezpiecznie.

W obsadzie znaleźli się również Eryk Lubos, Anna Moskal, Marianna Zydek i Jan Cięciara. Dodajmy, że reżyser filmu Árni Ólafur Ásgeirsson ukończył łódzką filmówkę,a Wolka jest jego czwartym filmem i jednocześnie pierwszym, w którym zatrudnia polskich aktorów. Przy scenariuszu pomógł mu Michał Godzice.

Wolka

Źrodło: Monolith Films