Oficjalnie: Ruszają zdjęcia do sequela "SONIC. Szybki jak błyskawica" 0

Reżyser Jeff Fowler oficjalnie ogłosił start zdjęć do filmu Sonic 2: Szybki jak błyskawica, który będzie kontynuacją hitowej adaptacji gry wideo sprzed roku.

Ponownie sympatycznemu, niebieskiemu jeżowi dysponującemu niesamowitą szybkością głosu użyczy Ben Schwartz. Nie będzie to jednak jedyny powrót. Na ekranie ponownie zagoszczą Jim Carrey (Dr. Robotnik), James Marsden (Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) oraz Lee Majdoub (Agent Stone). Na razie nie poznaliśmy oficjalnie żadnych nowych nazwisk, jeśli chodzi o obsadę aktorską, jednak w ostatnich tygodniach pojawiło się sporo plotek na ten temat. Jedna z nich dotyczyła chociażby Jasona Momoy, który jest przymierzany do zagrania bohatera o imieniu Knuckles the Red Echidna.

Oprócz Knucklesa, sequel filmu SONIC. Szybki jak błyskawica ma wprowadzić formalnie do tego uniwersum jeszcze jedną postać (pojawiła się ona po napisach pierwszej części) – Tails. Chociaż nie jest oficjalnie powiedziane kto użyczyły głosu tej bohaterce, można zakładać, że będzie to Colleen O'Shaughnessey, która nie tylko zagrała tę rolę po napisach końcowych ostatniego filmu, ale także podkładała swój głos w serii gier wideo.

Przy okazji sequela na stanowisko reżysera powraca Jeff Fowler. Scenariusz napisali Patrick Casey i Josh Miller, którzy pracowali również nad pierwszą odsłoną przygód Sonika. Produkcja filmu wystartowała właśnie w Vancouver, następnie ekipa zdjęciowa oraz obsada aktorska mają przenieść się na Hawaje, aby kontynuować pracę nad kontynuacją.

Sonic 2: Szybki jak błyskawica trafi do kin 8 kwietnia 2022 roku.

