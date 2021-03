Napakowany akcją, finałowy zwiastun serialu "The Falcon and The Winter Soldier" 0

Marvel Studios i Disney+ przygotowują się do premiery drugiego serialu oryginalnego należącego do Marvel Cinematic Universe – The Falcon and The Winter Soldier. Z tej okazji w sieci zadebiutował finałowy zwiastun, który został napakowany akcją. Koniecznie musicie sprawdzić zapowiedzieć marvelowskiego widowiska.

Już w piątek, 19 marca 2021 roku, użytkownicy platformy streamingowej Disney+ będą mieli okazję obejrzeć pierwszy odcinek nowego serialu zrealizowanego przez Walta Disneya oraz Marvel Studios. Mowa oczywiście o The Falcon and The Winter Soldier, który będzie po WandaVision, drugim serialem należącym do Marvel Cinematic Universe.

W najnowszym zwiastunie, będącym jednocześnie finałową zapowiedzią serii, możemy zauważyć, że głównie bohaterowie, czyli Sam Wilson (Falcon – Anthony Mackie) i Bucky Barnes (Zimowy Żołnierz – Sebastian Stan), odłożyli na bok dzielące ich różnice i skupili się na wspólnym pokonaniu wroga, jakim będą Flag Smashers, na czele z Karli Morgenthau (postać grana przez Erin Kellyman).

W zwiastunie nie widzimy postaci Zemo (Daniel Brühl), jedna spekuluje się, że to właśnie on finalnie będzie tym, który pociąga za wszystkie sznurki i wykorzystuje armię Flag Smashers do realizacji swoich niecnych planów. Na ekranie pojawią się także Emily VanCamp jako Sharon Carter i Wyatt Russell jako Johna Walkera.

Za reżyserią serialu odpowiada Kari Skogland. Scenariusz przygotował Malcolm Spellman.

Źrodło: Marvel Entertainment