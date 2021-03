''Cowboy Bebop'' ukończył produkcję! 0

Daniella Pineda, aktorka wcielająca się w postać Faye Valentine za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o zakończeniu zdjęć do aktorskiego serialu Cowboy Bebop.

fot. deadline

Produkcja tego serialu trwała bardzo długo i miała dość znaczące przerwy. Zdjęcia do niego rozpoczęły się w październiku 2019 roku, jednak niedługo po tym, aktor John Cho wcielający się w głównego bohatera doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z pracy na ponad 9 miesięcy. Potem w powrocie na plan przeszkodziła panująca pandemia. Dopiero pod koniec września 2020 roku ekipa wróciła na plan w Nowej Zelandii i już bez większych przeszkód ukończyła zdjęcia do serialu.

Cowboy Bebop składa się z dziesięciu odcinków. W jego obsadzie znajdują się John Cho jako Spike Spiegel, Alex Hassell jako Vicious, Pineda, Mustafa Shakir jako Jet Black i Elena Satine jako Julia.

Produkcja ta bazuje na kultowym anime. Oryginał opowiada historię Spike’a Spiegela, łowcy nagród o tajemniczej przeszłości. Żyje on od jednej wypłaty do drugiej, starając się robić jak najmniej. Jego partnerami są osiłek Jet Black – właściciel statku kosmicznego Bebop, złodziejka i femme fatale Faye Valentine, komputerowy geniusz o imieniu Ed oraz inteligentny pies wabiący się Ein. Razem podróżują od planety do planety szukając łatwego zarobku – łapią zbiegów i wydają ich za dobrą opłatą.

Źrodło: deadline