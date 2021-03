Czy Mena Massoud potwierdza rolę Ezry Bridgera w serialu "Ahsoka"? 0

Od jakiegoś czasu spekuluje się, że kultowa postać znana z serialu animowanego Star Wars: Rebelianci doczeka się swojej aktorskiej wersji. Ezra Bridger, bo o nim mowa, pojawi się w solowej produkcji o przygodach Ahsoki Tano.

Oczywiście dla fanów gwiezdnego uniwersum pojawienie się Ezry Bridgera nie jest czymś wielce zaskakującym. Pytanie, które zadają sobie fani dotyczy tego, kto wcieli się w kultowego bohatera. Wydaje się, że na przodzie peletonu w wyścigu o angaż w serialu "Ashoka" jest gwiazda kinowego widowiska Aladyn, Mena Massoud.

Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, iż aktor wrzucił na swoje media społecznościowe zdjęcie podpisane cytatem z serialu Star Wars: Rebelianci: Hey, just so you know, when I escape I won’t hurt any of you. Są to słowa wypowiedziane w kierunku szturmowców przez Ezrę Bridgera w 2. sezonie animowanej serii, po tym, jak został on pojmany przez Imperium.

Oczywiście nie jest to oficjalne potwierdzenie angażu Massouda w serialu, jednak może być coś na rzeczy i niebawem Walt Disney oraz LucasFilm przyklepią występ aktora w "Ashoce". Z drugiej strony może być to zwykłe pogrywanie z fanami. A Wy jak uważacie? Czy Mena Massoud nadaje się do roli Ezry?

Źrodło: ComicBookMovie