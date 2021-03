Pierwsze tytuły 61. Krakowskiego Festiwalu Filmowego! 0

Krakowska Fundacja Filmowa, organizator 61. Krakowskiego Festiwalu Filmowego zapowiada pierwsze tytuły tegorocznego programu! Wśród wielu zaskakujących debiutów i długo oczekiwanych światowych premier znajdą się także 3 niezwykłe filmy dokumentalne, które zwyciężyły na najważniejszych festiwalach filmowych na świecie: Sundance, IDFA i Berlinale.

Z zakończonego tydzień temu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie zaproszenie do Krakowa przyjęła Olga Lucovnicova, laureatka Złotego Niedźwiedzia za film Mój wujek Tudor/Nanu Tudor.

Sundance Film Festival to największy festiwal filmów niezależnych w USA. Właśnie tam Nagrodę Specjalną Jury dla filmu dokumentalnego oraz Nagrodę Publiczności otrzymał dokument Ogniem pisane/Writing with Fire duetu Rintu Thomas i Sushmita Ghosha.

Firouzeh Khosrovani, to reżyserka filmu Rentgen rodzinny/Radiograph of a Family, który otrzymał główną nagrodę na największym forum dokumentu IDFA w Amsterdamie oraz nagrodę za najbardziej kreatywne wykorzystanie archiwaliów.

Trwa intensywny okres selekcyjny, a pełny program 61. Krakowskiego Festiwalu Filmowego poznamy w kwietniu. Zakwalifikowane filmy powalczą o nagrody w trzech konkursach: dwóch międzynarodowych i w konkursie polskim, a także zyskają szansę na Oscara oraz nagrodę EFA. Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych

kategoriach. 61. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach od 30 maja do 6 czerwca 2021 roku równolegle w kinach i w Internecie.