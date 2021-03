Disney+ pracuje nad adaptacją ''Just Beyond'' Stine'a - reżyserem Marc Webb 0

Dla platformy Disney+ powstaje serialowa adaptacji jednego z dzieł słynnego pisarza R.L. Stine'a. Tym razem z jego twórczości wybrano graficzną serię 'Just Beyond'. Za reżyserię dwóch pierwszych epizodów odpowie twórca filmów o Człowieku Pająku.

fot. materiały prasowe

Jak donoszą zagraniczne media za kamerą dwóch pierwszych odcinków, a potem możliwe, że i reszty, stanie Marc Webb. Na swoim koncie ma on dwa filmy o Spider-Manie należące do serii Niesamowity Spider-Man. Wyreżyserował także świetnie oceniany dramat 500 dni miłości oraz pracował przy serialu Netflixa The Society.

Scenariusz do serialu pisze Seth Grahame-Smith, który pełni również funkcję showrunnera. Produkcja składać ma się z ośmiu odcinków, a klimatem przypominać będzie słynną Gęsią skórkę. Obecnie w Atlancie trwają zdjęcia do serialu.

Just Beyond będzie połączeniem dwóch odrębnych gatunków – komedii i horroru. Główni bohaterowie to młodzież, która co rusz wplątuje się w mrożące krew w żyłach historie tj. brama do przerażającego wymiaru, lądowanie Marsjan, którzy uprowadzają dwoje uczniów czy wyprawa na tajemniczą wyspę, którą zamieszkuje śmiercionośna bestia.

Za produkcję Just Beyond odpowiada 20th Century Fox Television. W projekt zaangażowany jest także R.L. Stine, jako współproducent wykonawczy. Jak na razie nie wiadomo kiedy serial zawita na Disney+.

Źrodło: The Hollywood Reporter