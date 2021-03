Bohaterowie ''Mortal Kombat'' na nowym plakacie oczekiwanego widowiska 0

Warner Bros. Pictures na niecały miesiąc przed premierą oczekiwanej superprodukcji Mortal Kombat opublikowało w sieci najnowszy plakat ukazujący głównych bohaterów, zarówno tych dobrych, jak i tych złych. Z grafiką możecie zapoznać się poniżej. Koniecznie dajcie znać jak Wam się podoba.

fot. materiały prasowe

W Mortal Kombat wojownik MMA Cole Young, przyzwyczajony do bicia się za pieniądze, nie jest świadomy swojego dziedzictwa ani tego, dlaczego cesarz Outworld Shang Tsung wysłał swojego najlepszego wojownika, Sub-Zero (kriomantę), by wytropił Cole’a. Obawiając się o bezpieczeństwo swojej rodziny, Cole wyrusza na poszukiwanie Sonyi Blade, dzięki pomocy Jaxa, majora sił specjalnych, który nosi tego samego dziwnego smoka, z którym urodził się Cole. Wkrótce trafia do świątyni Lorda Raidena, Starszego Boga i obrońcy Ziemi, który zapewnia sanktuarium tym, którzy noszą znak. Tutaj Cole trenuje z doświadczonymi wojownikami Liu Kangiem, Kung Lao i nieuczciwym najemnikiem Kano, przygotowując się do walki o wszechświat z największymi mistrzami Ziemi przeciwko wrogom z Outworld. Ale czy Cole zostanie wystarczająco mocno popchnięty, aby odblokować swoje arkana – ogromną moc z jego duszy – na czas, aby uratować nie tylko swoją rodzinę, ale także raz na zawsze powstrzymać Outworld?

Produkcja opiera się na popularnej grze wideo. Za jej reżyserię odpowiada Simon McQuoid, dla którego jest to debiut fabularny. Nie jest to pierwsza adaptacja tej gry. W 1995 roku powstał film Mortal Kombat, a dwa lata później jego kontynuacja.

Premiera filmu w kinach i na HBO Max odbędzie się 12 kwietnia 2021 roku.

Źrodło: ComicBookMovie