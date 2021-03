Kryminalne zagadki MDAG - nowa sekcja podczas 18. Millennium Docs Against Gravity 0

Podejrzani bohaterowie, zawiłe intrygi, trzymająca w napięciu atmosfera tajemnicy. Takie właśnie będą filmy dokumentalne, które znalazły się w nowej sekcji Kryminalne zagadki MDAG. Festiwal zaprezentuje cztery opowieści z różnych stron świata. Część z nich opowiedziana jest z przymrużeniem oka i humorem, inne są przerażające i obnażają mroczne strony ludzkiej natury. Wszystkie prezentują najwyższy poziom sztuki filmowej, a ich misterne konstrukcje narracyjne dorównują najlepszym filmom szpiegowskim i thrillerom.

18. Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w formie hybrydowej – kinowej kinach w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy), a następnie online na platformie mdag.pl. Mecenasem festiwalu jest Bank Millennium.

W filmie Śledztwo w domu spokojnej starości (The Mole Agent, reż. Maite Alberti), który otrzymał w poniedziałek 15 marca nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Dokumentalny, do prywatnego detektywa zgłasza się kobieta. Podejrzewa, że jej matka może być maltretowana w domu spokojnej starości, w którym się znajduje. Detektyw wysyła na miejsce swojego szpiega, który zostaje wyłoniony z castingu spośród kandydatów w wieku 80-90 lat. Kret senior musi opanować nowoczesne techniki śledcze, co okazuje się nie takie proste. Film staje się nieoczekiwanym połączeniem komedii szpiegowskiej z opowieścią o wykluczeniu osób starszych oraz ich samotności.

Drugim filmem, który podchodzi do spraw poważnych z ciepłym dystansem, jest „Tajemnicze zniknięcie DB Coopera” (The Mystery of DB Cooper) Johna Dowera. DB Cooper to mężczyzna, który w 1971 roku porwał samolot lecący z Portland do Seattle, a po otrzymaniu 200 tysięcy dolarów wyskoczył z niego ze spadochronem nad Górami Kaskadowymi. Słuch o nim zaginął i do dzisiaj jest to jedyna nierozwiązana przez FBI sprawa dotycząca porwania samolotu. Jak nietrudno się domyślić, z biegiem lat okazało się, że wiele osób zaczęło informować FBI o tym, że znali DB Coopera albo… że sami nim są. Do opowieści oj genialnym przestępcy dołączyła opowieść o ludziach, którzy marzą o tym, żeby stać się kimś wyjątkowym, nawet jeśli to oznaczałoby wieloletnią odsiadkę. W filmie zostały przedstawione ich historie, które czasem wydają się niezwykle przekonujące, nawet jeśli DB Cooperem okazuje się w nich… kobieta, chociaż wszyscy świadkowie są pewni, że był to mężczyzna.

W dużej mierze o działaniach FBI opowiada także film „FBI kontra Martin Luther King” (MLK/FBI, reż. Sam Pollard). Nie jest to jednak jasna karta historii tej organizacji. Sam Pollard pokazuje, w jaki sposób Martin Luther King był prześladowany i jak starano się go nieustannie skompromitować w okresie, kiedy aktywnie działał w obronie praw czarnych Amerykanów. Widzowie śledzą losy nie tylko odrażającego śledztwa, ale także samą karierę jednego z najważniejszych aktywistów w historii ludzkości, od 1955 roku do momentu jego zabójstwa w 1968. Na końcu filmu pojawia się informacja, że pełne akta sprawy zostaną odtajnione dopiero w 2027 roku, więc ta opowieść będzie miała zapewne swój dalszy ciąg.

Filmem zamykającym sekcję Kryminale zagadki MDAG jest „Nasienie kłamstwa” (Seeds of Deceit, reż. Miriam Guttmann). To przerażająca historia, która ujrzała światło dzienne po raz pierwszy w 2017 roki, kiedy wyszło na jaw, że niderlandzki ekspert od leczenia niepłodności, zmarły Dr Karbaat, zapłodnił swoją własną spermą ponad 65 pacjentek. Dzieci narodzone w ten sposób nazywają same siebie „połówkami” i cierpią z powodu oszustwa, które leży u podstawy ich życia. „Nasienie kłamstwa” jest wieloaspektowym portretem ludzi, których życie na zawsze zmienił człowiek opętany manią wielkości.