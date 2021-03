Gwiazda "One Night in Miami" zagra w serialu Marvela u boku Samuela L. Jacksona 0

Kingsley Ben-Adir zagra antagonistę w kolejnym serialu od Marvel Studios. Aktora zobaczymy w produkcji noszącej tytuł "Secret Invasion".

"Secret Invasion" to jeden z seriali zapowiedzianych przez Marvel Studios, który zostanie zrealizowany z myślą o platformie streamingowej Disney+. Będzie to sześcioodcinkowa seria, w której wystąpią Samuel L. Jackson oraz Ben Mendelsohn. Panowie powtórzą swoje role znany z kinowych widowisk – chodzi oczywiście o Nicka Fury’ego oraz Talosa.

Jak donosi portal Deadline, u boku Jacksona i Mendelsohna pojawi się również Kingsley Ben-Adir, który zagrał niedawno jedną z głównych ról w filmie One Night in Miami, reżyserowanym przez Reginę King. Z informacji wynika, że Ben-Adir miałby się wcielić w antagonistę historii, która zostanie zaprezentowana w "Secret Invasion".

Na ten moment wiadomo tylko tyle, że w serialu pojawi się frakcja zmiennokształtnych Skrullów, które od lat infiltrują Ziemię, ale nie jest jasne, które dokładnie postacie zostaną uwzględnione. Nie jest również powiedziane w kogo dokładnie wcieli się Kingsley Ben-Adir.

"Secret Invasion" to jeden z przyszłych projektów Marvela, które zawitają na Disney+. Na ten moment lista prezentuje się całkiem ciekawie: Loki, Ms. Marvel i Hawkeye, a już w piątek premiera The Falcon and the Winter Soldier.

Źrodło: Deadline