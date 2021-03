"Deadpool 3" - powrót Domino nie jest do końca pewny

Marvel Studios i Walt Disney zamierzają zrealizować trzecią odsłonę przygód Pyskatego Najemnika. Co ciekawe Deadpool 3 zostanie stworzony z myślą o kategorii wiekowej R i stanie się tym samym jedynym takich filmem w historii Kinowego Uniwersum Marvela. No dobrze, a co w takim razie z innymi postaciami, które przewinęły się w dwóch poprzednich odsłonach?