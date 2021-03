Koniec serialu ''Obsesja Eve'' - w zanadrzu są jednak liczne spin-offy 0

Zdecydowano się zakończyć uznany serial koprodukcji AMC i BBC America. Obsesja Eve dobiegnie końca wraz z ostatnim odcinkiem oczekiwanego czwartego sezonu.

fot. materiały prasowe

Nasze ostatnie spotkanie z Eve i Villanelle miało miejsce rok temu. Zdjęć do czwartego sezonu jeszcze nie rozpoczęto z powodu panującej pandemii. Wstępnie ekipa ma wejść na plan finałowej serii wczesnym latem tego roku. Ostatni sezon składać ma się z ośmiu odcinków i zadebiutować w 2022 roku.

Jest także dobra wiadomość dla fanów serii. AMC Networks i BBC America pracują nad potencjalnymi spin-offami rozszerzającymi uniwersum. Obecnie trwają wstępne rozmowy na temat kilku projektów. Jest jednak za wcześnie, aby wiedzieć czy którykolwiek z nich dojdzie do skutku i jaka postać otrzyma swój spin-off.

W czwartym sezonie do swoich ról powrócą Sandra Oh jako Eve i Jodie Comer jako Villanelle. Eve to znudzona pracą biurową agentka, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Villanelle to psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje. Kobiety zaczynają grę w kotka i myszkę, która staje się ich obsesją.

Co sądzicie o pomyśle na spin-offy? Która postać z Obsesji Eve według Was powinna otrzymać własny serial?

