Mike Flanagan rozpoczyna prace nad planie ''The Midnight Club'' 0

Rozpoczęły się prace na planie kolejnej serii grozy od Mike'a Flanagana, twórcy hitowego Nawiedzonego domu na wzgórzu. Uznany reżyser pracuje obecnie nad adaptacją powieści Christophera Pike'a 'The Midnight Club'.

fot. materiały prasowe

O wejściu ekipy na plan Flanagan poinformował w swoich mediach społecznościowych. Na Twitterze opublikował wpis opatrzony klapsem filmowym. Możecie zobaczyć go poniżej.

Akcja powieści osadzona jest w Rotterdam Home, hospicjum dla śmiertelnie chorych nastolatków. Tam właśnie grupa zaprzyjaźnionych pacjentów zbiera się co dzień o północy, aby opowiadać sobie przerażające historie. W trakcie jednego z takich spotkań zawiązują ze sobą pakt, który tego co umrze pierwszy zobowiązuje do pozagrobowego kontaktu z pozostałymi.

W członków tytułowego klubu wcielą się Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter i Sauriyan Sapkota. Heather Langenkamp sportretuje lekarkę kierującą hospicjum. Do obsady drugoplanowanej zaliczają się Zach Gilford, Matt Biedel oraz Samantha Sloyan. Flanagan zdradził także, iż w gościnnych rolach spodziewać możemy się aktorów znanych z jego poprzednich projektów powstałych dla Netflixa.

The Midnight Club jest jednym z dwóch projektów nad którymi obecnie pracuje Flanagan. Drugi to również serial grozy Midnight Mass. Jego produkcja zakończyła się w zeszłym roku, a w tym serial ma mieć swoją premierę. Obie serie powstają dla Netflixa.

Źrodło: ComingSoon, Twitter