Tom Hiddleston po występie w oczekującym na swoją premierę serialu Loki na Disney+, nie odchodzi z telewizyjnych produkcji. Dołączył właśnie do obsady serialu 'The Essex Serpent' realizowanego dla platformy Apple TV+.

fot. materiały prasowe

Zagra on u boku Claire Danes, która niedawno zastąpiła Keirę Knightley. Hiddleston wcieli się w bohatera imieniem Will Ransome. To przywódca małej społeczności, który w swoich ludziach budzi wielkie zaufanie.

Poniżej pierwsze zdjęcie z planu serialu, na którym widzimy Hiddlestona.

fot. Apple

Danes z kolei wystąpi w roli świeżo owdowiałej kobiety imieniem Cora, która przenosi się z wiktoriańskiego Londynu do małej wioski Aldwinter w Essex. Tam poznaje lokalny przesąd i zaintrygowana nim rozpoczyna poszukiwania mitycznego stworzenia znanego jako Essex Serpent, które podobno po latach powróciło na te tereny.

Serial The Essex Serpent jest adaptacją powieści Sarah Perry o tym samym tytule. Za jego reżyserię odpowie Clio Bernard, a scenariusz napisała Anna Symon.

Hiddleston to świetny hollywoodzki aktor, którego z pewnością kojarzycie z roli Lokiego w filmach Marvela. Wystąpił także w horrorze Guillermo del Toro Crimson Peak. Wzgórze krwi oraz kinowym widowisku Kong: Wyspa Czaszki.

