Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wystartowały zdjęcia do filmu "Peter Pan & Wendy" 0

Walt Disney potwierdził rozpoczęcie zdjęć do swojego kolejnego filmu live-action opartego na klasycznej produkcji animowanej. Tym razem głównymi bohaterami disneyowskiej opowieści będą Piotruś Pan i Wendy.

Prace na planie filmu Peter Pan & Wendy wystartowały w Vancouver. Reżyserem produkcji jest David Lowery, który miał już okazję nakręcić film dla Walta Disneya – Pete’s Dragon. Premiera jego nowego dzieła planowana jest na 2022 rok. Co ciekawe Peter Pan & Wendy trafi od razu do oferty platformy streamingowej Disney+.

Scenariusz został oparty na powieści J.M. Barrie i zainspirowany animowanym klasykiem z 1953 roku. Peter Pan & Wendy to ponadczasowa opowieść o młodej dziewczynie, która wbrew pragnieniom rodziców uczęszczania do szkoły z internatem, podróżuje z dwoma młodszymi braćmi do magicznego świata zwanego Nibylandią. Tam spotyka chłopca, który nie chce dorosnąć, maleńką wróżkę i złego pirackiego kapitana. Wkrótce stają się uczestnikami ekscytującej i niebezpiecznej przygody z dala od rodziny i domowego zacisza.

Obsada filmu prezentuje się wybornie:

Źrodło: ComicBookMovie