Filippa Eilhart wybrana - Cassie Clare zagra jedną z najważniejszych czarodziejek w "Wiedźminie" 1

Twórcy serialu Wiedźmin znaleźli aktorkę, która wcieli się w postać jednej z najważniejszych czarodziejek w całym uniwersum, czyli Filippę Eilhart.

Aktualnie trwają prace na planie 2. sezonu Wiedźmina, jednego z najpopularniejszych seriali platformy Netflix. Mimo wszystko twórcy zdecydowali się na zatrudnienie kolejnej aktorki, która w przyszłości może być ważnym elementem produkcji fantasy.

W 2. sezonie sezonie Wiedźmina pojawi się czarodziejka Filippa Eilhart, w którą wcieli się Cassie Clare. Oprócz grania w filmach i serialach, jest również piosenkarką oraz tancerką, która rozpoczynała karierę w National Youth Theatre. Miała okazję pojawić się na ekranie w rolach z dalszego planu w takich filmach, jak Piękna i Bestia, Aladyn i Mamma Mia: Here We Go Again.

Filippa Eilhart to niezwykle potężna czarodziejka, której udało się posiąść uznawaną za niesłychanie trudną sztukę polimorfii. Była założycielką i przywódczynią Wielkiej Loży, która składała się z najbardziej utalentowanych i wpływowych czarodziejek.

Na razie nie jest znana data premiery 2. sezonu serialu. Możliwe, że platforma Netflix będzie chciała zadebiutować z nowymi odcinkami jesienią 2021 roku.