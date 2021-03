Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

S.H.I.E.L.D. i Hydra zawsze mogą powrócić do MCU 0

Szef Marvel Studios, czyli Kevin Feige wypowiedział się na temat możliwości ponownego zobaczenia organizacji S.H.I.E.L.D. i Hydra w Marvel Cinematic Universe.

Minęło trochę czasu, kiedy ostatni raz zobaczyliśmy agentów S.H.I.E.L.D. czy przedstawicieli Hydry w MCU. Czy oznacza to, jednak że to koniec tych organizacji w uniwersum Marvela?

Kevin Feige miał okazję uczestniczyć niedawno w konferencji prasowej poświęconej premierze serialu The Falcon and the Winter Soldier. Podczas rozmowy pojawił się temat zarówno S.H.I.E.L.D., jak i Hydry. Szef Marvel Studios nie wykluczył ponownego pojawienia się któregoś z tych podmiotów w przyszłości, wyjaśniając, że komiksy mogą dostarczyć wskazówek.

Cóż, zawsze możesz rzucić okiem na komiksy, prawda? Zawsze kierujemy się tym, co wydarzyło się wcześniej, a te organizacje przychodzą i odchodzą w różnych formach na przestrzeni lat. Także, zawsze mogą powrócić. Chociażby w formie nowej organizacji, jak S.W.O.R.D., którą widzieliśmy w serialu "WandaVision".

stwierdził Feige

S.H.I.E.L.D. był ważną częścią MCU od samego początku. Nick Fury, który był jej szefem odegrał kluczową rolę w tworzeniu grupy Avengers. Wydarzenia zaprezentowane w Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz ujawniły, że nikczemna grupa Hydra, zinfiltrowała S.H.I.E.L.D. na bardzo głębokim poziomie, co oczywiście bardzo mocno na niej się odbiło.

Źrodło: MovieWeb