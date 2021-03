''Dziewczyna z doświadczeniem'' powraca z 3. sezonem 0

Antologiczna produkcja Starz skupiajacą się wokół życia ekskluzywnych dziewczyn do towarzystwa powraca z trzecim sezonem. W sieci pojawiły się pierwsze materiały promujące Dziewczynę z doświadczeniem.

Serial ten inspirowany jest filmem Stevena Soderbergha z 2009 roku pt. Dziewczyna zawodowa. Przy serialowym formacie Soderbergh pełni funkcję producenta wykonawczego.

Każdy sezon jak przystało na antologiczną produkcję skupia się na historii innej dziewczyny, która trafia do świata ekskluzywnych dam do towarzystwa. Nowa seria przeniesie nas do Londynu, gdzie na pierwszy plan wysuną się nowinki technologiczne. Główna bohaterka to Iris specjalizująca się w dziedzinie neuronauki. Zaintrygowana jednak innym życie jakie poznaje dzięki koleżance i wizją łatwych i szybkich pieniędzy trafia do półświatka. Nowe życie zapewnia jej wiele emocji i nie znanych dotąd przeżyć.

Za scenariusz i reżyserię nowych epizodów odpowiada Anja Marquardt. Julia Goldani Telles, znana z filmu Demony prerii czy serialu The Affair, wcieli się w główną bohaterkę tej serii.

Zapoznajcie się z zwiastunem 3. serii i plakatem ją promującym.

Trzeci sezon serialu składa się z dziesięciu epizodów i na Starz zadebiutuje 2 maja 2021 roku. Światową premierę produkcja odbyła na trwającym obecnie festiwalu SXSW 2021, gdzie pokazano dwa pierwsze odcinki.

