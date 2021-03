Bracia Duplass producentami dokumentu o Wielkiej Stopie 0

Na platformę Hulu zmierza naprawdę ciekawy i wręcz niewiarygodny dokument za produkcję, którego odpowiadają Mark i Jay Duplass. Ten trzyodcinkowy serial nosi nazwę Sasquatch i opowie o poszukiwaniach Wielkiej Stopy, która w ubiegłym wieku miała dopuścić się potrójnego morderstwa…

W 1993 roku na farmie w Północnej Kalifornii zajmującej się uprawą marihuany doszło do nietypowego morderstwa. Znaleziono trzech plantatorów. Każdy z nich miał powyrywane kończyny. Miejscowi przekonani są, że ataku dopuściło się mityczne stworzenie znane jako Sasquatch, czyli Wielka Stopa. Dokument podąży za dziennikarzem śledczym Davidem Holthouse, który po ponad 20 latach powraca w miejsce tajemniczej zbrodni mając nadzieję, na odnalezienie jakichkolwiek dowodów mogących przybliżyć go do prawdy. Poprowadzony ścieżką tej historii trafi na coś o wiele bardziej przerażającego, niż byłby śmiał sobie wyobrażać…

Dokument wyreżyserował Joshua Rofé. Jego premiera już 20 kwietnia 2021 roku. Sasquatch zadebiutował na trwającym obecnie festiwalu SXSW 2021.

Poniżej możecie zapoznać się z zwiastunem dokumentu i plakatem go promującym. Co sądzicie o tej produkcji?

Źrodło: Bloody Disgusting